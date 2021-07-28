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Светлана Тихановская встретилась с президентом США Байденом (дополняется)
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Об этом сама Тихановская рассказала
Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента.
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Об этом политик рассказал после встречи.
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