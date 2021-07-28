Виталий Жуковский: «Жалеем ли, что отпустили Скавыша? Это же не ребенок. Вы все понимаете»









- Объясните уход Максима Скавыша? Не жалеете, что отпустили его перед еврокубками?





– Ну это же не ребенок, отпускать или не отпускать его в школу. Вы все прекрасно понимаете. Есть контракт. Да, это наш ключевой футболист. Мы начали перестраиваться.





- Юсов — равноценная замена?





– Он не рассматривался как замена Скавышу. Мы его приглашали для глубины состава. Мы давно обсуждали, что у нас есть проблемы, есть травмы. Нам нужно больше вариативности.





- Бордачев — усиление?





пишет Прессбол. – Максима все знают. Команде нужен был такой классный опытный игрок в это непростое время. Когда много травм, а трансферы осуществлять сложно. Я очень доволен этим приобретением,Прессбол.





Напомним, ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Динамо» Батуми состоится на «Борисов-Арене» завтра. Начало матча – 20.00.





Первая встреча завершилась победой борисовского клуба — 1:0.