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Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом
Источник материала: Навiны
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 28 июля встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, которая совершает визит в США.
О встрече сообщает телеканал
Подробности ожидаются позднее.
Визит Тихановской в США начался 18 июля. Она встретилась, в частности, с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, другими высокопоставленными чиновниками американской администрации, сенаторами и конгрессменами.
21 июля белорусский МИД назвал визит Тихановской в США «двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков».
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 28 июля встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, которая совершает визит в США.
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