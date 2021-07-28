|
Бюджет-2020: неналоговых доходов в Беларуси собрали больше плана
Источник материала: Партизан
Опубликован Закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год». Из документа следует, что налоговых доходов в 2020 году было собрано меньше, чем было утверждено, — всего 18,636 млрд против плана в размере 19,8 млрд. Неналоговых доходов собрано больше плана — 3,6 млрд против плановых 3,2 млрд.
В частности,
Акцизов собрано больше, чем по плану, — 3,144 млрд (против 2,8 млрд).
Налог на доходы от добычи природных ресурсов поступил в сумме 0,599 млрд (0,568 млрд).
Налогов от ВЭД поступило меньше, чем ожидалось: 4,123 млрд (против плана 4,784 млрд).
Вывозных пошлин — 2,381 млрд (2,689млрд).
Налогов на доходы и прибыль собрано 0,623 млрд против плана в размере 1,651 млрд.
Почти вдвое меньше, чем ожидалось, собрано доходов от использования госимущества — 1,3 млрд.
Втрое меньше плана поступило дивидендов по акциям — всего 0,6 млрд.
В целом республиканский бюджет за 2020 год утвержден главой государства по доходам в сумме 23,678 млрд рублей и по расходам в сумме 25,890 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2,212 млрд рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован Закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год». Из документа следует, что налоговых доходов в 2020 году было собрано...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)