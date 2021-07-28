От кого бегут беженцы и почему Европа встречает их автоматными очередями?

Источник материала: ОНТ

Еще одна тема, которая в последнее время не сходит со страниц прессы и с экранов, – беженцы.

Во всей этой истории удивляют не только двойные стандарты и неуклюжая попытка Евросоюза представить нас источником миграционного кризиса Запада. Поражает дикость, с которой отнеслись к людям. При этом Брюссель молчит. И это понятно, так как в таком случае тут же нужно задавать себе вопрос: а кто породил эту проблему как таковую? Кто нёс под крыльями истребителей демократию в Ирак, Ливию, Сирию и ширмой чего становится ситуация с беженцами, кому она выгодна и какими должны быть наши действия?

Эту тему в стенах студии «ОбъективНо» подняли председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных и независимый военный эксперт Александр Павловский.

Подробнее – в видеоинформации.





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