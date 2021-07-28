ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От кого бегут беженцы и почему Европа встречает их автоматными очередями?

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От кого бегут беженцы и почему Европа встречает их автоматными очередями?

Еще одна тема, которая в последнее время не сходит со страниц прессы и с экранов, – беженцы. 

Во всей этой истории удивляют не только двойные стандарты и неуклюжая попытка Евросоюза представить нас источником миграционного кризиса Запада. Поражает дикость, с которой отнеслись к людям. При этом Брюссель молчит. И это понятно, так как в таком случае тут же нужно задавать себе вопрос: а кто породил эту проблему как таковую? Кто нёс под крыльями истребителей демократию в Ирак, Ливию, Сирию и ширмой чего становится ситуация с беженцами, кому она выгодна и какими должны быть наши действия?

Эту тему в стенах студии «ОбъективНо» подняли председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных и независимый военный эксперт Александр Павловский.

Подробнее – в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна тема, которая в последнее время не сходит со страниц прессы и с экранов, – беженцы.  Во всей этой истории удивляют не только двойные стандарты и неуклюжая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В годовщину выборов анонсирован «Большой разговор» с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by