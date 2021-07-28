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Россиянка по ошибке врачей родила чужого ребенка

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка по ошибке врачей родила чужого ребенка

Женщина из Челябинска по ошибке выносила и родила чужого ребенка. Все из-за того, что врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО, пишет пишет местный портал 74.ru

Женщина потребовала провести ДНК-тест. И результаты экспертизы подтвердили опасения россиянки. Ребенок оказался чужим.  

Пара обратилась в суд, и им удалось отсудить у областного перинатального центра моральную компенсацию: женщине – 2,4 миллиона рублей, а мужчине — 1,6 миллиона рублей.

Сейчас жительница пытается найти собственного ребенка. 

Фото: Pexels

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Женщина из Челябинска по ошибке выносила и родила чужого ребенка. Все из-за того, что врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО, пишет пишет местный портал 74.ru. ...
 
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