Россиянка по ошибке врачей родила чужого ребенка

Источник материала: ОНТ

Женщина из Челябинска по ошибке выносила и родила чужого ребенка. Все из-за того, что врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО, пишет пишет местный портал 74.ru .

Женщина потребовала провести ДНК-тест. И результаты экспертизы подтвердили опасения россиянки. Ребенок оказался чужим.

Пара обратилась в суд, и им удалось отсудить у областного перинатального центра моральную компенсацию: женщине – 2,4 миллиона рублей, а мужчине — 1,6 миллиона рублей.

Сейчас жительница пытается найти собственного ребенка.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram