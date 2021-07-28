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Россиянка по ошибке врачей родила чужого ребенка
Источник материала: ОНТ
Женщина из Челябинска по ошибке выносила и родила чужого ребенка. Все из-за того, что врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО, пишет пишет местный портал
Женщина потребовала провести ДНК-тест. И результаты экспертизы подтвердили опасения россиянки. Ребенок оказался чужим.
Пара обратилась в суд, и им удалось отсудить у областного перинатального центра моральную компенсацию: женщине – 2,4 миллиона рублей, а мужчине — 1,6 миллиона рублей.
Сейчас жительница пытается найти собственного ребенка.
Фото: Pexels
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Женщина из Челябинска по ошибке выносила и родила чужого ребенка. Все из-за того, что врачи перепутали эмбрионы во время ЭКО, пишет пишет местный портал 74.ru. ...
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