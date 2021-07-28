По какой схеме вводят санкции против Беларуси и сколько протянет эта модель?

Источник материала: ОНТ

Давление Запада продолжается. Атаки идут со всех сторон – экономика, политика и взялись даже за прошлое. Причём работать предпочитают чужими руками.

Схема простая. Чтобы включить санкционный рубильник, надо, чтобы санкций просили сами граждане. Кажется, абсурд. Но сегодня работает. Тем более находятся те, для кого – чем хуже, тем лучше. Как долго будет работать эта модель? Что первым положит конец польским, литовским или американским проектам, работающим на белорусском направлении: жадность, бесполезность для кураторов или глубокое разочарование вчерашних сторонников, уставших убеждать себя, что за примитивными лозунгами есть некий большой и светлый смысл?

Об этом на ток-шоу «ОбъективНо» с Дмитрием Бочковым говорили гости проекта – политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев и политолог Павел Карназыцкий.

Подробнее – в видеоинформации.





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