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В Белорусской академии искусств начались творческие испытания
Источник материала: ОНТ
До восьми человек на место и целевой набор! В Белорусской академии искусств начались творческие испытания.
Чтобы учиться здесь, недостаточно просто подать результаты ЦТ, абитуриенты также должны сдать еще и творческие экзамены. В этом году как никогда много желающих учиться на театральном факультете. Конкурс высокий, а будущих выпускников уже ждут в молодежных театрах страны.
Первые испытания для поступления на театральный факультет – сценическая речь и вокал. Далее танцы и актерское мастерство. Экзамены проходят еще в двух творческих вузах нашей страны – в Институте культуры и Академии музыки.
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До восьми человек на место и целевой набор! В Белорусской академии искусств начались творческие испытания. Чтобы учиться здесь, недостаточно просто подать...
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