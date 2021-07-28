Источник материала: ОНТ

До восьми человек на место и целевой набор! В Белорусской академии искусств начались творческие испытания.

Чтобы учиться здесь, недостаточно просто подать результаты ЦТ, абитуриенты также должны сдать еще и творческие экзамены. В этом году как никогда много желающих учиться на театральном факультете. Конкурс высокий, а будущих выпускников уже ждут в молодежных театрах страны.

Первые испытания для поступления на театральный факультет – сценическая речь и вокал. Далее танцы и актерское мастерство. Экзамены проходят еще в двух творческих вузах нашей страны – в Институте культуры и Академии музыки.

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