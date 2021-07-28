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В БГУ рассказали, сколько составил средний конкурс на бюджет в 2021 году
Источник материала: ОНТ
В Белорусском государственном университете подвели итоги вступительной кампании на бюджетную форму обучения,
Средний конкурс по БГУ составил 1,43 человека на место. Всего на бюджет было подано 3142 заявления при плане приема 2199.
На заочную бюджетную форму конкурс был выше – 1,75 человека на место. Было подано 404 заявления при плане приема 231.
Самый большой конкурс был на сокращенный срок обучения – 3,2 человека на место. Документы подали 223 абитуриента при плане приема 70.
Принимать документы на платную форму обучения будут до 9 августа.
Фото: БЕЛТА
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В Белорусском государственном университете подвели итоги вступительной кампании на бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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