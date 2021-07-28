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В БГУ рассказали, сколько составил средний конкурс на бюджет в 2021 году

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В БГУ рассказали, сколько составил средний конкурс на бюджет в 2021 году

В Белорусском государственном университете подвели итоги вступительной кампании на бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу университета.

Средний конкурс по БГУ составил 1,43 человека на место. Всего на бюджет было подано 3142 заявления при плане приема 2199.

На заочную бюджетную форму конкурс был выше – 1,75 человека на место. Было подано 404 заявления при плане приема 231. 

Самый большой конкурс был на сокращенный срок обучения – 3,2 человека на место. Документы подали 223 абитуриента при плане приема 70.

Принимать документы на платную форму обучения будут до 9 августа.

Фото: БЕЛТА


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В Белорусском государственном университете подвели итоги вступительной кампании на бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
 
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