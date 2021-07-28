ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании «отрядов гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании «отрядов гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании так называемых отрядов гражданской самообороны Беларуси террористической организацией и запрете ее деятельности.

Это формирование координировалось через Telegram, где были созданы специализированные чаты. Руководил всем гражданин Германии Денис Хофман. Его лучше знают под псевдонимом Дис. Координаторы и помощники – граждане Евросоюза и Беларуси, которые живут за рубежом. ОГСБ планировали теракты и диверсии, атаки и убийства – об этом подробно рассказывал наш телеканал в фильме «Террор 20/21».

По фактам совершения членами отрядов гражданской самообороны терактов расследуются уголовные дела по статьям «акт терроризма» и «акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля». Подозреваемые задержаны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании так называемых отрядов гражданской самообороны Беларуси террористической организацией и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В годовщину выборов анонсирован «Большой разговор» с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by