Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании «отрядов гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании так называемых отрядов гражданской самообороны Беларуси террористической организацией и запрете ее деятельности.

Это формирование координировалось через Telegram, где были созданы специализированные чаты. Руководил всем гражданин Германии Денис Хофман. Его лучше знают под псевдонимом Дис. Координаторы и помощники – граждане Евросоюза и Беларуси, которые живут за рубежом. ОГСБ планировали теракты и диверсии, атаки и убийства – об этом подробно рассказывал наш телеканал в фильме «Террор 20/21».

По фактам совершения членами отрядов гражданской самообороны терактов расследуются уголовные дела по статьям «акт терроризма» и «акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля». Подозреваемые задержаны.

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