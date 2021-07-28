|
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании «отрядов гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией
Источник материала: ОНТ
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании так называемых отрядов гражданской самообороны Беларуси террористической организацией и запрете ее деятельности.
Это формирование координировалось через Telegram, где были созданы специализированные чаты. Руководил всем гражданин Германии Денис Хофман. Его лучше знают под псевдонимом Дис. Координаторы и помощники – граждане Евросоюза и Беларуси, которые живут за рубежом. ОГСБ планировали теракты и диверсии, атаки и убийства – об этом подробно рассказывал наш телеканал
По фактам совершения членами отрядов гражданской самообороны терактов расследуются уголовные дела по статьям «акт терроризма» и «акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля». Подозреваемые задержаны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании «отрядов гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с заявлением о признании так называемых отрядов гражданской самообороны Беларуси террористической организацией и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)