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Брест отмечает День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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77 лет мира и созидания! Сегодня приграничный Брест отмечает День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

На уникальных кадрах хроники сложно узнать самый западный город страны. На улицах еще продолжаются бои, но уже взята крепость – до полного освобождения Бреста остаются считанные часы. Три года оккупации стали самым жестоким испытанием за всю тысячелетнюю историю, в Брестском гетто тогда погибла почти половина коренного населения. Даже спустя много лет День освобождения брестчане отмечают с особым чувством. По традиции, центр торжеств – легендарная цитадель – символ мужества и неугасающей памяти. Брестчане возложили цветы к Вечному огню и почтили всех, кто во имя независимости отдавал свои жизни, минутой молчания. 

День освобождения принято считать вторым Днём рождения города. Сегодня Брест – один из самых зеленых и цветущих областных центров страны. Продолжается благоустройство микрорайонов и Набережной. 

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Теги: Брест
 
 
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77 лет мира и созидания! Сегодня приграничный Брест отмечает День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.  На уникальных кадрах хроники сложно...
 
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