Источник материала: ОНТ

Брест отмечает День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков" class="one-news__figure-img">

77 лет мира и созидания! Сегодня приграничный Брест отмечает День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На уникальных кадрах хроники сложно узнать самый западный город страны. На улицах еще продолжаются бои, но уже взята крепость – до полного освобождения Бреста остаются считанные часы. Три года оккупации стали самым жестоким испытанием за всю тысячелетнюю историю, в Брестском гетто тогда погибла почти половина коренного населения. Даже спустя много лет День освобождения брестчане отмечают с особым чувством. По традиции, центр торжеств – легендарная цитадель – символ мужества и неугасающей памяти. Брестчане возложили цветы к Вечному огню и почтили всех, кто во имя независимости отдавал свои жизни, минутой молчания.

День освобождения принято считать вторым Днём рождения города. Сегодня Брест – один из самых зеленых и цветущих областных центров страны. Продолжается благоустройство микрорайонов и Набережной.

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