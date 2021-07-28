Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. С праздником юбиляра поздравил Президент

Источник материала: ОНТ

Яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и воли! Герою Советского Союза Василию Мичурину сегодня исполнилось 105 лет. С праздником уважаемого юбиляра поздравил Президент нашей страны Александр Лукашенко.





Человек-легенда. Именно так называют Василия Мичурина. Он стал самым молодым героем Советского Союза – звание присвоено за доблесть в Советско-финской войне. В Великую Отечественную он прошел с боями Чехию, Польшу, Восточную Пруссию, брал штурмом Берлин. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. В свои 105 лет Василий Мичурин отмечает, что залог его долголетия – хорошее настроение.

Главное пожелание юбиляру – крепкого здоровья. За ним пристально следят медики – Василий Мичурин восстанавливается после операции в специализированном учреждении. Сам именинник смотрит на свой возраст с оптимизмом и обещает пригласить всех на следующий юбилей.

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