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3-летняя девочка и 17-летний парень выпали из окон в Дзержинском районе
Источник материала: ОНТ
В Дзержинском районе из окон выпали двое несовершеннолетних,
Трехлетняя девочка 20 июля выпала из окна третьего этажа в поселке Энергетиков Дзержинского района. Из-за жары окно в комнате было открыто. Девочка забралась на подоконник, оперлась о москитную сетку и выпала. При этом родители находились в квартире. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Еще один несчастный случай произошел в Фаниполе 17 июля. 17-летний парень перед этим выпил слабоалкогольный напиток.
С различными травмами несовершеннолетнего госпитализировали.
Фото:
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В Дзержинском районе из окон выпали двое несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома. Трехлетняя девочка 20 июля выпала из окна...
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