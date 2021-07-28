3-летняя девочка и 17-летний парень выпали из окон в Дзержинском районе

Источник материала: ОНТ

В Дзержинском районе из окон выпали двое несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Трехлетняя девочка 20 июля выпала из окна третьего этажа в поселке Энергетиков Дзержинского района. Из-за жары окно в комнате было открыто. Девочка забралась на подоконник, оперлась о москитную сетку и выпала. При этом родители находились в квартире. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Еще один несчастный случай произошел в Фаниполе 17 июля. 17-летний парень перед этим выпил слабоалкогольный напиток.

С различными травмами несовершеннолетнего госпитализировали.

Фото: depositphotos.com/stock-photos

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