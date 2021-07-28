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Сборная Дании одержала третью победу подряд в олимпийском соревновании по гандболу
Источник материала: ОНТ
В гандбольном турнире у мужчин без поражений пока идут датчане.
Скандинавы сегодня не оставили шансов сборной Бахрейна – 31:21. Миккель Хансен в составе победителей забросил 5 мячей. Для датчан это третья победа на Олимпиаде. Сборная Швеции в этой группе тоже идет без потерь, в напряженном поединке обыграны португальцы – 29:28.
Египтяне всерьез нацелились на выход в плей-офф, сегодня они были сильнее сборной Японии – 33:29. В другой группе лидируют французы.
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В гандбольном турнире у мужчин без поражений пока идут датчане. Скандинавы сегодня не оставили шансов сборной Бахрейна – 31:21. Миккель Хансен в составе победителей...
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