Сборная Дании одержала третью победу подряд в олимпийском соревновании по гандболу

Источник материала: ОНТ

В гандбольном турнире у мужчин без поражений пока идут датчане.

Скандинавы сегодня не оставили шансов сборной Бахрейна – 31:21. Миккель Хансен в составе победителей забросил 5 мячей. Для датчан это третья победа на Олимпиаде. Сборная Швеции в этой группе тоже идет без потерь, в напряженном поединке обыграны португальцы – 29:28.

Египтяне всерьез нацелились на выход в плей-офф, сегодня они были сильнее сборной Японии – 33:29. В другой группе лидируют французы.

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