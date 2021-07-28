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Прогноз погоды на 29 июля: без грозовых дождей не обойдется и до +32℃
Источник материала: ОНТ
Июль продолжает радовать теплом, только активный атмосферный фронт принес грозы, ливни и шквалы. В ближайшие дни тепла по-прежнему будет вдоволь, без грозовых дождей не обойдется.
Завтра, 29 июля, погодные условия будет определять очередной активный атмосферный фронт с запада Европы. Медленно смещаясь на восток, он принесет обширные кучево-дождевые облака, местами они перейдут в грозовое состояние. Будьте осторожны.
В четверг облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах сильные ливни, днем возможен град. В ночные и утренние часы туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.
Утром температура воздуха от +19℃ по западу до +22℃ по юго-востоку. В середине дня столбики термометров – на отметках от +24℃ по Гродненской области до +29℃ по Могилевской, местами до +32℃. К вечеру – от +22℃…+25℃.
В последние дни июля погодные условия станут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, вслед за которыми поступят неустойчивые, влажные воздушные массы. Они принесут переменную облачность и кратковременные дожди, днем большая вероятность гроз. Под утро слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13℃…+19℃, днем от +22℃ по северо-западу до +31℃ по югу.
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Июль продолжает радовать теплом, только активный атмосферный фронт принес грозы, ливни и шквалы. В ближайшие дни тепла по-прежнему будет вдоволь, без грозовых...
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