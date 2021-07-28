Российская сборная попала в финал олимпийских соревнований в баскетболе 3 на 3

Источник материала: ОНТ

В баскетболе 3 на 3 сегодня определились финалисты Олимпийских игр – сенсационно в мужской финал попала сборная России.

Россияне разгромили одну из лучших команд мира в этом виде – сборную Сербии. И сегодня же пройдет финал, в котором сыграют Россия и Латвия. В женском турнире также россиянки неожиданно поспорят за золото. В полуфинале повержена сборная Китая – 21:14. В решающем поединке Россия встретится со сборной США.

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