Куриный суп и еще 5 вредных для пищеварения продуктов. Лучше не ешьте это!

Источник материала: ОНТ

Многим с детства говорили, что куриный суп очень полезен для организма. Однако ученые из США так не считают. Они провели исследования, в ходе которых выяснили, что этот суп приводит к ожирению. Среди запрещенных продуктов были и другие.

Американские диетологи утверждают, что куриный суп с лапшой содержит очень много натрия. А это, в свою очередь, увеличивает риск ожирения на 25%.



Фото: vsegdavkusno.ru

Список вредных продуктов возглавили сладкие хлопья. В них огромный переизбыток сахара. Второе место заняли ароматизированные йогурты. Они перенасыщены добавками и красителями.



Фото: hi-chef.ru

Но и на этом список не заканчивается. Диетологи говорят о том, что бекон и все остальные виды жирного мяса есть не рекомендуется. Из-за их употребления погибают все полезные бактерии, которые находятся в кишечнике. А куда без жареной картошечки и чипсов? И они, безусловно, попали в список вредных продуктов.



Фото: profile.ru

Как воздействуют вредные продукты на ваш организм?

Конечно, употребление вредных продуктов сказывается на здоровье человека. Умственное и физическое развитие заметно ухудшается. Также может снизиться сопротивление воздействию негативных факторов окружающей среды. Многие диетологи заявляют, что от питания зависит, на сколько качественно и долго сможет прожить человек.



Фото: zahirbutaev.ru

Важно отметить, что многие пищевые продукты, содержащие заменители и красители, медленно воздействуют на организм, вызывая при этом привыкание. Но такая еда намного вкуснее, поэтому люди все чаще выбирают продукты с консервантами и различными добавками.

От вредных продуктов может нарушиться обмен веществ, развиться сердечно-сосудистые заболевания, болезни ЖКТ. И самое главное, что жизнь человека может стать короче. Задумайтесь, стоит ли вредная еда таких негативных последствий?

Фото обложки menunedeli.ru

По материалам сайтов vpravda.ru , ecology.md

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