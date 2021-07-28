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Куриный суп и еще 5 вредных для пищеварения продуктов. Лучше не ешьте это!

28.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куриный суп и еще 5 вредных для пищеварения продуктов. Лучше не ешьте это!

Многим с детства говорили, что куриный суп очень полезен для организма. Однако ученые из США так не считают. Они провели исследования, в ходе которых выяснили, что этот суп приводит к ожирению. Среди запрещенных продуктов были и другие. 

Американские диетологи утверждают, что куриный суп с лапшой содержит очень много натрия. А это, в свою очередь, увеличивает риск ожирения на 25%.


Фото: vsegdavkusno.ru

Список вредных продуктов возглавили сладкие хлопья. В них огромный переизбыток сахара. Второе место заняли ароматизированные йогурты. Они перенасыщены добавками и красителями.


Фото: hi-chef.ru

Но и на этом список не заканчивается. Диетологи говорят о том, что бекон и все остальные виды жирного мяса есть не рекомендуется. Из-за их употребления погибают все полезные бактерии, которые находятся в кишечнике. А куда без жареной картошечки и чипсов? И они, безусловно, попали в список вредных продуктов.


Фото: profile.ru

Как воздействуют вредные продукты на ваш организм?

Конечно, употребление вредных продуктов сказывается на здоровье человека. Умственное и физическое развитие заметно ухудшается. Также может снизиться сопротивление воздействию негативных факторов окружающей среды. Многие диетологи заявляют, что от питания зависит, на сколько качественно и долго сможет прожить человек.


Фото: zahirbutaev.ru

Важно отметить, что многие пищевые продукты, содержащие заменители и красители, медленно воздействуют на организм, вызывая при этом привыкание. Но такая еда намного вкуснее, поэтому люди все чаще выбирают продукты с консервантами и различными добавками. 

От вредных продуктов может нарушиться обмен веществ, развиться сердечно-сосудистые заболевания, болезни ЖКТ. И самое главное, что жизнь человека может стать короче. Задумайтесь, стоит ли вредная еда таких негативных последствий?

 

Фото обложки menunedeli.ru

По материалам сайтов vpravda.ru, ecology.md

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Многим с детства говорили, что куриный суп очень полезен для организма. Однако ученые из США так не считают. Они провели исследования, в ходе которых выяснили, что...
 
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