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Сборная США по баскетболу одержала первую победу на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде в самом разгаре соревнования по игровым видам спорта. В баскетболе основной фаворит – сборная США одержала первую победу.
Американцы после поражения от французов разгромили команду Ирана – 120:66. Отличный матч провел Дамиан Лиллард, который набрал 21 очко. Сборная Германии победила команду Нигерии, в составе которой несколько игроков из НБА – 99:92. Австралийцы практически обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв сборную Италии со счетом – 86:83.
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На Олимпиаде в самом разгаре соревнования по игровым видам спорта. В баскетболе основной фаворит – сборная США одержала первую победу. Американцы после...
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