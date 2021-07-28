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В годовщину выборов анонсирован «Большой разговор» с Лукашенко

28.07.2021 20:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В годовщину выборов анонсирован «Большой разговор» с Лукашенко
Фото: Геннадий Можейко
В этот день, 9 августа 2020 года, в Беларуси прошли президентские выборы, после которых в стране начались массовые акции протеста.

Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора, сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Встречу покажут в прямом эфире. Сообщается, что уже открыта аккредитация для белорусских и зарубежных участников «Большого разговора».

Напомним, в этот день, 9 августа 2020 года, в Беларуси прошли президентские выборы, после которых в стране начались массовые акции протеста.


«Большой разговор» стали практиковать с 2017 года. Мероприятие длится много часов. Например, в 2017 году Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту, примерно столько же – в 2019 году.

А в прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли. Официально сообщалось, что «отмена мероприятия случилась из-за наслоения важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ». Однако до сих пор мероприятие так и не состоялось.
 
 
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А в прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли.
 
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