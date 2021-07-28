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Президент США Байден встретился со Светланой Тихановской
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента. Лидер белорусской оппозиции уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. 19 июля она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.
Участники встречи в Госдепартаменте обсудили захват самолета Ryanair, нападение на гражданское общество и медиа, а также организованную режимом нелегальную миграцию в Литву, говорится в сообщении. На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а кроме того, усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с режимом и ввести санкции, а также синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.
Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко. В интервью Голосу Америки Тихановская, в частности, отметила: "Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе". Она призвала Запад усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от него освобождения политзаключенных.
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Участники встречи в Госдепартаменте обсудили захват самолета Ryanair.
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