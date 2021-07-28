У Сергея «Хлопотное дельце» Миронова проходит обыск

По неофициальной информации, сейчас проходит обыск у минчанина Сергея Миронова — героя мема «Хлопотное дельце», который живет с матерью в столичном микрорайоне Малиновка, сообщает местный телеграм-канал. Подробности неизвестны.





Сергей Миронов стал известен осенью прошлого года после того, как, будучи задержанным, в записанном силовиками видеоролике назвал забастовку «хлопотным дельцем» и заявил, что после ареста собирается начать бегать по утрам и «гонять во всю мощь».

Видеоролики с Мироновым на YouTube просмотрели сотни тысяч человек.