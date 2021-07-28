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Символ братства и единения: в Беларуси отмечают День крещения Руси
28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня православные верующие отмечают День крещения Руси. Они вспоминают равноапостольного князя Владимира. В 988 году он принял христианство и начал борьбу с язычеством. В Беларуси совершают массовые крещения и проводят особые молебны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Помост и алтарь прямо на берегу реки. Крещальную литургию в водах Немана проводят уже в третий раз, теперь это традиция. Павел Маркевич решил принять православие только в 50 лет, говорит, это особые ощущения.
В честь князя Владимира в столице Беларуси назвали один из храмов. В нем Митрополит Минский и Заславский Вениамин совершил благодарственный молебен. Владыка напомнил, что всем народам, крещеным в одной купели, нужно сохранять духовное единство.
После богослужения владыка освятил крест перед храмом. Теперь эта святыня станет для прихожан напоминанием об истоках христианства. В честь Дня крещения Руси они совершили крестный ход.
Ровно в полдень во всех православных храмах и монастырях прозвучал колокольный звон-благовест. Это праздничный символ единения стран исторической Руси.
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Крещальную литургию в водах Немана проводят уже в третий раз, теперь это традиция.
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