Символ братства и единения: в Беларуси отмечают День крещения Руси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня православные верующие отмечают День крещения Руси. Они вспоминают равноапостольного князя Владимира. В 988 году он принял христианство и начал борьбу с язычеством. В Беларуси совершают массовые крещения и проводят особые молебны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Помост и алтарь прямо на берегу реки. Крещальную литургию в водах Немана проводят уже в третий раз, теперь это традиция. Павел Маркевич решил принять православие только в 50 лет, говорит, это особые ощущения.

«Сегодня такой большой праздник – день Святого князя Владимира, День крещения Руси. Я волновался, эмоции на подъеме. Что-то в этом есть такое», – сказал верующий.

В честь князя Владимира в столице Беларуси назвали один из храмов. В нем Митрополит Минский и Заславский Вениамин совершил благодарственный молебен. Владыка напомнил, что всем народам, крещеным в одной купели, нужно сохранять духовное единство.

«Мы имеем одного крестителя – князя Владимира, который крестил Русь, и это объединяет наши страны, наши народы – и Беларусь, и Россию, и Украину. И напоминает о том прошлом, которое объединяет нас. Это духовное родство всегда ценилось на славянских землях даже порой выше, чем кровное родство», – отметил митрополит.

После богослужения владыка освятил крест перед храмом. Теперь эта святыня станет для прихожан напоминанием об истоках христианства. В честь Дня крещения Руси они совершили крестный ход.

«В семье мы не только чтим этот праздник, чтим князя Владимира. Каждый вспоминает свое крещение обязательно в этот день. То есть отождествляем с этим праздником», –рассказала прихожанка храма святого равноапостольного князя Владимира Людмила Овсянникова.

Ровно в полдень во всех православных храмах и монастырях прозвучал колокольный звон-благовест. Это праздничный символ единения стран исторической Руси.