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Беларус Климович заключил трёхлетний контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»

28.07.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский форвард Данила Климович заключил трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».


В прошедшем сезоне 18-летний Климович выступал за «Динамо-Молодечно» в экстралиге «А» (6 матчей, 1 (1+0) очко) и «Минских зубрах» в Высшей лиге (52 (28+24) очка в 37 матчах регулярки, 14 (9+5) в 12 играх плей-офф). 

В пяти матчах юниорского чемпионата мира-2021 форвард забросил шесть шайб, пишет Триубуна, а также дебютировал за взрослую сборную Беларуси на чемпионате мира в Риге. 

На минувшем драфте НХЛ его выбрали во втором раунде.
 
 
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Беларусский форвард Данила Климович заключил трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
 
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