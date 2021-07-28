Беларус Климович заключил трёхлетний контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»





В прошедшем сезоне 18-летний Климович выступал за «Динамо-Молодечно» в экстралиге «А» (6 матчей, 1 (1+0) очко) и «Минских зубрах» в Высшей лиге (52 (28+24) очка в 37 матчах регулярки, 14 (9+5) в 12 играх плей-офф).





пишет Триубуна, а также дебютировал за взрослую сборную Беларуси на чемпионате мира в Риге. В пяти матчах юниорского чемпионата мира-2021 форвард забросил шесть шайб,Триубуна, а также дебютировал за взрослую сборную Беларуси на чемпионате мира в Риге.





На минувшем драфте НХЛ его выбрали во втором раунде.