Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме

«Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека», – написал Байден в «Твиттере» по итогам встречи.





пишет Голос Америки, встреча, продолжавшаяся около пятнадцати минут, была очень теплой. По словам Тихановской,Голос Америки, встреча, продолжавшаяся около пятнадцати минут, была очень теплой.





«Я увидела человека, которому небезразлично то, что происходит в Беларуси», – подчеркнула она.





«Я донесла до господина президента наши месседжи, – сказала Тихановская, – что в Беларуси – борьба не геополитическая: это наша борьба против насилия, против беззакония».





Ранее Тихановская посетила Нью-Йорк, где встретилась с белорусской диаспорой





Лидер оппозиции Беларуси находится с визитом в США уже десять дней; во время ее пребывания в Вашингтоне с ней провели встречи высокопоставленные представители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, замгоссекретаря Викторию Нуланд и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Кроме того, с Тихановской встретились американские законодатели, в том числе глава сенатского комитета по международным делам Боб Менендес.





Напомним, что для поддержки белорусского демократического движения в Конгрессе недавно был создан кокус «Друзья Беларуси».





В ходе пребывания в Вашингтоне и Нью-Йорке Светлана Тихановская встретилась с белорусской диаспорой.





Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между белорусской оппозицией и официальным Минском.





В ходе визита лидер оппозиции Беларуси призвала США к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Беседуя с журналистами, она сообщила, что представила руководству США перечень белорусских предприятий, который оппозиция считает необходимым включить в санкционный список.