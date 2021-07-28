ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шойгу пояснил, для чего проводятся военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

28.07.2021 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стратегические военные манёвры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС.



"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нём пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, пишет interfax.by, что "Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток - Запад".

"Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.

"Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - сказал министр.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегические военные манёвры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Сергея «Хлопотное дельце» Миронова проходит обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by