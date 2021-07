Святлана Ціханоўская распавяла пра сустрэчу з Джо Байдэнам

Источник материала: Белсат

У афіцыйным тэлеграм-канале Святлана Ціханоўская распавяла , пра што ішла размова пад час сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам:

У размове з Байдэнам Ціханоўская распавяла, што ганарыцца сваім народам, які паўстаў супраць рэжыму і ўжо год супрацьстаіць яму, і заклікала прэзідэнта ЗША падтрымаць шлях беларусаў да дэмакратыі:

Вось асноўныя вынікі сумеснай сустрэчы, якія выказала Святлана Ціханоўская:

Пасля сустрэчы Джо Байдэн напісаў у сваім Twitter што Злучаныя Штаты падтрымліваюць народ Беларусі ў яго імкненні да дэмакратыі і ўсеагульных правоў чалавека.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ