ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

28.07.2021 20:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычайной красоты пейзажи можно наблюдать в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там увеличили посевные площади под подсолнухи. Казалось бы, южное растение вполне хорошо себя чувствует и на западе Беларуси. А все началось с научных исследований местного аграрного университета, где оценили полезные свойства и прибыльность подсолнечника. Руководители хозяйств прислушались и решились на эксперимент.

Что из этого вышло, в ярком репортаже Галины Буро.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Вот смотрите, сразу видно, что по технологии здесь, в принципе, все сделано правильно. Корзинка выполнена полностью, даже в центре нет пустозерности.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Желтые поля с черным золотом. Не на подъезде к морю, а всего в нескольких километрах от Гродно. Урожай подсолнухов вышел отличный.

Доцент аграрного университета Виктор Гончарук считает, что эта культура для нашей страны перспективна. Речь об импортозамещении. Математика проста: ежегодно Беларусь закупает за рубежом около 600 тысяч тонн шрота подсолнечника и почти 100 тысяч тонн подсолнечного масла. Одна тонна шрота стоит около 1 000 рублей, масла – около 4 000. То есть экономнее выращивать самим.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:
В таких странах, как Россия и Украина, масличные культуры являются драйвером растениеводства. К примеру, в Российской Федерации 18 % в структуре посевных площадей – это масличные культуры. Из 18 % подсолнечник занимает 60 %. У нас же, в Республике Беларусь, 7-8 % только занимают масличные культуры. Поэтому сегодня, если хозяйства хотят улучшить свое финансовое состояние, то они непременно должны заниматься возделыванием не только рапса в наших условиях, но и подсолнечника.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

По этой культуре Виктор Гончарук защитил диссертацию. И в качестве эксперимента предложил посеять семена нескольким хозяйствам в Гродненской области. Если сначала руководители смотрели на подсолнух скептически, то сейчас звонят даже из других областей.

Например, на Гродненской птицефабрике в 2021 году почти в три раза увеличили площади под новую культуру, ведь хозяйство специализируется не только на птице – есть крупный рогатый скот и большое поголовье свиней. А для них белковый корм и ароматное подсолнечное масло незаменимы.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Александр Шкнай, заместитель директора Гродненской птицефабрики:
В этом году мы засеяли площадь 200 гектаров, от основной площади это 6 %. В связи с повышением цен на подсолнечный шрот, который растет в разы, – в два-три раза подорожал по сравнению с прошлым годом, выгода будет очень сильная.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

И несмотря на южные корни, подсолнух и в Беларуси чувствует себя как дома, даже в северной Витебской области. Это подтвердили исследования средних температур.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Галина Буро, корреспондент:
В целом подсолнух не очень прихотливое растение, более устойчивое к заморозкам, чем, например, та же кукуруза. Но главный плюс – массивная корневая система, она достигает до 4 метров и устойчива к экстремальным погодным условиям. Были летние ураганы, но поля подсолнухов нигде не полегли.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

К тому же подсолнухи требуют меньше удобрений. Не зря на протяжении последних 10 лет в Украине и России именно подсолнечник считается самой рентабельной культурой.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Виктор Гончарук:
Сегодня средняя урожайность подсолнечника в России – 15-18 центнеров в среднем из года в год. В Украине урожайность колеблется от 20 до 22 центнеров. Мы же на наших полях получаем урожайность на уровне 35-40 центнеров с гектара.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

Галина Буро:
Его научное название в переводе с греческого – «солнечный цветок». Пришлась по вкусу идея с золотыми полями и местным жителям. Колоритные поля подсолнухов уже стали самым модным местом фотосессий в Гродненском районе.

Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области

И мы тоже не удержались.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычайной красоты пейзажи можно наблюдать в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там увеличили посевные площади...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нашаніўцы застаюцца за кратамі. Ім выставілі абвінавачванне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by