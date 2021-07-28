|
Выгодно и очень красиво. Посмотрите, как растут подсолнухи в Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычайной красоты пейзажи можно наблюдать в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там увеличили посевные площади под подсолнухи. Казалось бы, южное растение вполне хорошо себя чувствует и на западе Беларуси. А все началось с научных исследований местного аграрного университета, где оценили полезные свойства и прибыльность подсолнечника. Руководители хозяйств прислушались и решились на эксперимент.
Вот смотрите, сразу видно, что по технологии здесь, в принципе, все сделано правильно. Корзинка выполнена полностью, даже в центре нет пустозерности.
Желтые поля с черным золотом. Не на подъезде к морю, а всего в нескольких километрах от Гродно. Урожай подсолнухов вышел отличный.
Доцент аграрного университета Виктор Гончарук считает, что эта культура для нашей страны перспективна. Речь об импортозамещении. Математика проста: ежегодно Беларусь закупает за рубежом около 600 тысяч тонн шрота подсолнечника и почти 100 тысяч тонн подсолнечного масла. Одна тонна шрота стоит около 1 000 рублей, масла – около 4 000. То есть экономнее выращивать самим.
Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:
По этой культуре Виктор Гончарук защитил диссертацию. И в качестве эксперимента предложил посеять семена нескольким хозяйствам в Гродненской области. Если сначала руководители смотрели на подсолнух скептически, то сейчас звонят даже из других областей.
Например, на Гродненской птицефабрике в 2021 году почти в три раза увеличили площади под новую культуру, ведь хозяйство специализируется не только на птице – есть крупный рогатый скот и большое поголовье свиней. А для них белковый корм и ароматное подсолнечное масло незаменимы.
Александр Шкнай, заместитель директора Гродненской птицефабрики:
И несмотря на южные корни, подсолнух и в Беларуси чувствует себя как дома, даже в северной Витебской области. Это подтвердили исследования средних температур.
Галина Буро, корреспондент:
К тому же подсолнухи требуют меньше удобрений. Не зря на протяжении последних 10 лет в Украине и России именно подсолнечник считается самой рентабельной культурой.
Виктор Гончарук:
Галина Буро:
И мы тоже не удержались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычайной красоты пейзажи можно наблюдать в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там увеличили посевные площади...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)