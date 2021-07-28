Байден заявил, что встреча с Тихановской была для него честью

«Для меня было честью встретиться с Тихановской этим утром. США поддерживают народ Беларуси в его борьбе за демократию и права человека», — написал президент США Джо Байден в «Твиттере».



Фото: пресс-служба Белого дома

«Стоя у Белого дома перед журналистами, я пыталась понять свои чувства после встречи с президентом Байденом. Но я здесь не одна. За моей спиной 36 тысяч белорусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече», — сказала Тихановская, которую цитирует ее пресс-служба.

«Как белоруска я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему, — отметила демократический лидер. — Как политик я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

«Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан: белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас. Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны. Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. Все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах», — заявила Тихановская, которую белорусские власти объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.

«Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути», — сказала Тихановская.

Визит Светланы Тихановской в США начался 18 июля. Она встретилась, в частности, с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, другими высокопоставленными чиновниками американской администрации, сенаторами и конгрессменами.

21 июля белорусский МИД назвал визит Тихановской в США «двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков».