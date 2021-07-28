











пишет interfax.by. Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире", - проинформировали в пресс-службе. "Большой разговор" состоится 9 августа. Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора,interfax.by. Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире", - проинформировали в пресс-службе.





Там отметили, что планируется участие нескольких сотен человек, аккредитация уже открыта.





[email protected] (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и [email protected] (Национальный пресс-центр Республики Беларусь)", - говорится в сообщении. "К разговору планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу(пресс-служба Президента Республики Беларусь) и(Национальный пресс-центр Республики Беларусь)", - говорится в сообщении.





Последние президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.





В течение более полугода после выборов в стране продолжались массовые акции протеста против их итогов. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



