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Лукашенко в годовщину выборов проведет "Большой разговор" со СМИ и общественностью
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в годовщину президентских выборов встретится с журналистами, экспертами и представителями общественности, сообщили в его пресс-службе в среду.
"Большой разговор" состоится 9 августа. Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора,
Там отметили, что планируется участие нескольких сотен человек, аккредитация уже открыта.
"К разговору планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу
Последние президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.
В течение более полугода после выборов в стране продолжались массовые акции протеста против их итогов. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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Александр Лукашенко в годовщину президентских выборов встретится с журналистами, экспертами и представителями общественности, сообщили в его пресс-службе в...
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