Три белоруса не имеют права выступать на Олимпиаде в Токио

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пишет Sputnik, это следует из релиза Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Три белорусских легкоатлета не имеют права выступать на Олимпийских играх в Токио,Sputnik, это следует из релиза Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).





Санкции в отношении спортсменов последовали за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после соблюдения этого правила спортсмен получает право представлять свою страну на чемпионатах мира и Олимпиадах.





В списке – 20 атлетов из шести стран:

Беларусь – 3

Эфиопия – 1

Кения – 2

Марокко – 1

Нигерия – 10

Украина – 3





Имена атлетов, попавших в "черный список", не называются. Вместе с тем, как сегодня писали СМИ, белоруска Мария Жодик (прыжки в высоту) не выступит на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-тестов.





На данный момент сборная Беларуси на ОИ-2020 не выиграла ни одной медали.











