Белорусы составили большинство студентов-иностранцев университета им. Мицкевича





Университет имени Адама Мицкевича в Познани / eurostudy.info​





передает Еврорадио. По состоянию на 26 июля на обучение приняты 5593 человека, включая 709 иностранцев, говорит пресс-секретарь университета Малгожата Рыбчинска,Еврорадио.





Среди иностранцев самую большую группу составляют жители Беларуси — 436 человек. На втором месте идут украинцы — их 136.





В течение последнего года страну покинули десятки тысяч человек — как по политическим, так и по экономическим причинам.