|
Белорусы составили большинство студентов-иностранцев университета им. Мицкевича
Источник материала: Партизан
Белорусы составили самую большую группу среди иностранцев, принятых в этом году в университет имени Адама Мицкевича в Познани, пишет польское издание wyborcza.pl.
Университет имени Адама Мицкевича в Познани / eurostudy.info
По состоянию на 26 июля на обучение приняты 5593 человека, включая 709 иностранцев, говорит пресс-секретарь университета Малгожата Рыбчинска,
Среди иностранцев самую большую группу составляют жители Беларуси — 436 человек. На втором месте идут украинцы — их 136.
В течение последнего года страну покинули десятки тысяч человек — как по политическим, так и по экономическим причинам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы составили самую большую группу среди иностранцев, принятых в этом году в университет имени Адама Мицкевича в Познани, пишет польское издание wyborcza.pl.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)