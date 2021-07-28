ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудники «Нашай Нiвы» Мартинович и Скурко не вышли из СИЗО через 10 суток после повторного задержания

28.07.2021 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники «Нашай Нiвы» Егор Мартинович и Андрей Скурко не вышли на волю через 10 суток после повторного задержания. Это значит, что им предъявили обвинение, сообщает издание. Их обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).


Фото: Svaboda.org

Мартинович и Скурко находятся в СИЗО на Володарского. 

Напомним, пишет Zerkalo.io, 8 июля органы внутренних дел провели обыск в редакции «Нашей Нивы». Оттуда забрали технику и документы. После этого помещение, где располагалась редакция, было опечатано.

Тогда же, 8 июля, задержали главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько, начальника отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко и главного бухгалтера Ольгу Ракович. При задержании Егора Мартиновича избили, во время допроса к нему в СК приезжала скорая.

16 июля задержанная бухгалтер издания Ольга Ракович вышла на свободу.

Когда истекли 10 суток после первого задержания главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, а также Андрея Дынько и Андрея Скурко повторно задержали на трое суток по подозрению в нанесении имущественного вреда без признаков хищения. Суть претензий в том, что оплата коммунальных услуг помещения, которым пользовалось издание, проводилась по тарифам для физлиц, а не юрлиц. Урон на общую сумму 3500 рублей нанесен «Минэнерго».

Андрей Дынько провел 13 суток в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемого по двум уголовным статьям. 21 июля он освободился под обязательство о явке.

Правозащитники признали задержанных сотрудников «Нашей Нивы» политзаключенными.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники «Нашай Нiвы» Егор Мартинович и Андрей Скурко не вышли на волю через 10 суток после повторного задержания. Это значит, что им предъявили обвинение,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Символ братства и единения: в Беларуси отмечают День крещения Руси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by