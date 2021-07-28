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Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой

28.07.2021 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
За пять лет появилось столько талантливых мастеров, у которых хочется обучаться онлайн. Запрещено ли законодательно человеку, который занимается ремесленничеством, проводить и собирать деньги за платные мастер-классы онлайн?

Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:
Ремесленник, к сожалению, не может это делать, обучать, и получать за это деньги. Может только ИП либо организация, если это будет юридическое лицо.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я почему-то раньше считала, что ИП – это когда человек работает не один, а командой. А все остальное – это физлицо и ремесленник. Я не права?

Елена Хадинская:
Нет, ИП в том числе может работать и один, сам на себя, без наемных лиц.

Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой

Алеся Лакина:
Там есть касса, когда фиксируется заработок ИП. Если ремесленник и физлицо – не фиксирует, не отчитывается перед налоговой, сколько он заработал.

Елена Хадинская:
По-разному фиксируют. Есть более легкий учет, единый налог предполагает, что ты собрал выручку за месяц, этим и зафиксировал свой доход. Физические лица – да, им не надо вести никакой учет. Немножко ИП более сложно, скажем так.

Алена Родовская:
А в какой момент человек, который активно продает свои услуги в интернете, становится интересен налоговой инспекции? О каких суммах идет речь?

Елена Хадинская:
Нет ограничения.

Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой

Алена Родовская:
То есть даже если ты копейку заработал, если ты вдруг попался, то все?

Елена Хадинская:
Да.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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