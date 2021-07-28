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Одним мешают на тротуарах, другим – на проезжей части. Какой правовой статус у электросамокатов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лето – время активного отдыха. И так называемые средства индивидуальной мобильности оккупировали все улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, несмотря на популярность, их правовой статус пока никак не урегулирован.
Карина Верховцева, корреспондент:
В детстве на велосипеде очень любил кататься, на мотоциклах, старые тоже. А это сейчас появилось новое. Решил попробовать, колоночку взять.
Любителей таких самокатов немало. Например, Александр поделился, что предпочитает добираться таким способом на работу. Работает он пешим курьером, иногда любит прокатиться с ветерком. Однако признается, что скорость не превышает и ездит только в положенных для этого местах.
По велодорожкам – на любителя кататься. Я так больше город люблю. Едешь совсем по-другому.
Порой не все так гладко. Лихачей и любителей скорости хватает везде. В таких случаях жалуются и водители, и пешеходы. Одних толкают на тротуарах, другим буквально бросаются под колеса.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Какой статус у водителя электросамоката на дороге – вопрос пока без ответа. Правоохранители инициируют ряд изменений в законодательстве.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Правила, законы, нормы – это все хорошо, но не надо забывать про элементарную, простую человеческую взаимовежливость. Уважайте друг друга, будь то на дороге, на проезжей части, на пешеходной дороге. И я думаю, удастся избежать всякого рода неприятных ситуаций.
Безобидный электросамокат в руках подростка может представлять серьезную опасность, как для тех, кто на колесах, так и для тех, кто под ними может оказаться.
Юрий Лихачевский, врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения для детей ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:
Карина Верховцева:
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Новости Беларуси. Лето – время активного отдыха. И так называемые средства индивидуальной мобильности оккупировали все улицы городов, сообщили в программе...
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