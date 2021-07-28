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Белорус выиграл "золото" международной олимпиады по физике
Источник материала: Партизан
Более 360 старшеклассников из 76 стран соревновались онлайн в теории и практике – на каждый этап было отведено по пять часов.
© Sputnik
Белорусский лицеист Михаил Хартон завоевал одну из злотых медалей на 51-й международной олимпиаде по физике, которая прошла в Литве,
Всего на международной олимпиаде выступили 365 старшеклассников из 76 стран. Участники состязались в двух турах: в теоретическом решали задачи, в экспериментальном – выполняли два задания. На каждый этап организаторы отвели по пять часов.
Лучше всех, по данным организаторов, выступил южнокорейский школьник Ким Кенмин - он набрал наибольшее количество баллов во всех заданиях. Золотые медали завоевали также студенты из России, Китая, США и других стран.
Организатором олимпиады нынешнего сезона была Литва, в следующем году за подготовку предметного соревнования будет отвечать Беларусь.
Напомним, что победители международных и республиканских олимпиад по первому профильному предмету получают льготы при поступлении в вуз и могут не сдавать ЦТ и внутренние испытания.
Правда, есть исключения. На специальности "международные отношения", "международное право", "правоведение", "экономическое право", "государственное управление и право", которые являются топовыми в большинстве университетов, пройти экзамены придется даже олимпиадникам.
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Более 360 старшеклассников из 76 стран соревновались онлайн в теории и практике – на каждый этап было отведено по пять часов.
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