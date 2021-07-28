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Россельхознадзор с 29 июля снимает ограничения на ввоз томатов и перца из Беларуси
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор с 29 июля разрешает поставки томатов и перца более 60 производителям Беларуси, сообщает ведомство.
Это решение принято по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства. Поставки возможны под гарантии главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
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Россельхознадзор с 29 июля разрешает поставки томатов и перца более 60 производителям Беларуси, сообщает ведомство.
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