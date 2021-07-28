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Россельхознадзор с 29 июля снимает ограничения на ввоз томатов и перца из Беларуси

28.07.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор с 29 июля разрешает поставки томатов и перца более 60 производителям Беларуси, сообщает ведомство.



Это решение принято по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства. Поставки возможны под гарантии главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Служба напоминает, пишет interfax.by, что из-за обнаружения вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) с 18 сентября 2020 года был запрещен ввоз томатов и перцев из Гомельской и Гродненской областей, с 9 октября 2020 года - из Минской области, с 30 октября - из Брестской, с 24 ноября - из Витебской и Могилевской областей.
 
 
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Россельхознадзор с 29 июля разрешает поставки томатов и перца более 60 производителям Беларуси, сообщает ведомство.
 
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