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Нападающий минского «Динамо» Хващинский арендован казахстанским «Каспием»
Источник материала: Партизан
«Каспий» арендовал нападающего минского «Динамо» Владимира Хващинского.
Беларусский нападающий будет выступать за клуб из первого дивизиона Казахстана до конца сезона. На данный момент клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице,
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«Каспий» арендовал нападающего минского «Динамо» Владимира Хващинского.
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