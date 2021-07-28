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Нападающий минского «Динамо» Хващинский арендован казахстанским «Каспием»

28.07.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Каспий» арендовал нападающего минского «Динамо» Владимира Хващинского.



Беларусский нападающий будет выступать за клуб из первого дивизиона Казахстана до конца сезона. На данный момент клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице, пишет Трибуна.
 
 
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«Каспий» арендовал нападающего минского «Динамо» Владимира Хващинского.
 
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