Постпред Беларуси в ООН негативно отозвался о встречах коллег с Тихановской









«Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право».





пишет Officelife.media, что она встретилась с главами делегаций стран ЕС в ООН. Встреча — часть программы пребывания экс-кандидата в США. Ранее телеграм-канал Тихановской сообщил,Officelife.media, что она встретилась с главами делегаций стран ЕС в ООН. Встреча — часть программы пребывания экс-кандидата в США.



