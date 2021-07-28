Продавать жилые дома на селе будет проще? Итоги общественного обсуждения





Фото носит иллюстративный характер.





Проектом постановления предложено определить порядок:





— отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;





— создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;





— работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;





— формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, состава включаемых в них сведений, а также пользования документированной информацией из них;





— продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;





— возмещения стоимости пустующего жилого дома.

В общественном обсуждении участвовали 8 человек. Участники описывали свои конкретные жизненные ситуации, высказали предложения, уже реализованные в нормах Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116.





пишет realt.by. — В связи с изложенным, в соответствии с частью первой пункта 14 Положения информируем, что за время проведения общественного обсуждения проекта постановления по нему не поступало ни одного конструктивного замечания и (или) предложения, — говорится в сообщении,realt.by.



