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Продавать жилые дома на селе будет проще? Итоги общественного обсуждения

28.07.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте 2021 года Госкомитет по имуществу предложил обсудить проект постановления Совета Министров «О некоторых мерах по реализации указа Президента от 24 марта 2021 года № 116», который определяет порядок отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов и другое. Вчера подведены итоги общественного обсуждения. Об этом пишет Национальный правовой портал.


Фото носит иллюстративный характер.

Проектом постановления предложено определить порядок:

— отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;

— создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;

— работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;

— формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, состава включаемых в них сведений, а также пользования документированной информацией из них;

— продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;

— возмещения стоимости пустующего жилого дома.
В общественном обсуждении участвовали 8 человек. Участники описывали свои конкретные жизненные ситуации, высказали предложения, уже реализованные в нормах Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116.

— В связи с изложенным, в соответствии с частью первой пункта 14 Положения информируем, что за время проведения общественного обсуждения проекта постановления по нему не поступало ни одного конструктивного замечания и (или) предложения, — говорится в сообщении, пишет realt.by.
 
 
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В марте 2021 года Госкомитет по имуществу предложил обсудить проект постановления Совета Министров «О некоторых мерах по реализации указа Президента от 24 марта 2021...
 
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