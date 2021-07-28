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Продавать жилые дома на селе будет проще? Итоги общественного обсуждения
Источник материала: Партизан
В марте 2021 года Госкомитет по имуществу предложил обсудить проект постановления Совета Министров «О некоторых мерах по реализации указа Президента от 24 марта 2021 года № 116», который определяет порядок отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов и другое. Вчера подведены итоги общественного обсуждения. Об этом пишет Национальный правовой портал.
Фото носит иллюстративный характер.
Проектом постановления предложено определить порядок:
— отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;
— создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;
— работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;
— формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, состава включаемых в них сведений, а также пользования документированной информацией из них;
— продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;
— возмещения стоимости пустующего жилого дома.
В общественном обсуждении участвовали 8 человек. Участники описывали свои конкретные жизненные ситуации, высказали предложения, уже реализованные в нормах Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116.
— В связи с изложенным, в соответствии с частью первой пункта 14 Положения информируем, что за время проведения общественного обсуждения проекта постановления по нему не поступало ни одного конструктивного замечания и (или) предложения, — говорится в сообщении,
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В марте 2021 года Госкомитет по имуществу предложил обсудить проект постановления Совета Министров «О некоторых мерах по реализации указа Президента от 24 марта 2021...
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