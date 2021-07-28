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Медалистами Олимпиады стали представители 62 стран, но не Беларуси

28.07.2021 21:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Олимпийских играх в Токио завершился пятый соревновательный день. По его итогам медальная таблица расширилась до 62 стран.

Медалистами Олимпиады стали представители 62 стран, но не Беларуси

Лидерство по-прежнему удерживает Япония. У спортсменов этой страны уже 13 золотых медалей, 4 серебряные и 5 бронзовых. Далее в первой тройке Китай (12 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых) и США (11 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых), передает Рressball.by.

Отметим сегодняшние командные золотые медали Латвии (мужская сборная в баскетболе 3х3) и Фиджи (мужская сборная в регби-7).

Белорусская делегация медалей в активе пока не имеет.

 
 
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На Олимпийских играх в Токио завершился пятый соревновательный день. По его итогам медальная таблица расширилась до 62 стран.
 
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