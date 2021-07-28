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Шрайбман: «Тихановская и команда выжали максимум из американского турне»
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель — о том, как развяжется кризис в Беларуси.
— Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции. И санкции себе скорее выбивает сам Лукашенко, а не ему выпрашивает Тихановская, —
Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом.
Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом — это всегда про символизм. Не обсуждает Байден, против скольких еще заводов и чиновников надо ввести санкции.
Но символизм такого уровня —
Теперь любые инициативы, которые обсуждались на «технических» встречах, будут идти быстрее. Чиновникам, которые хотят что-то сделать на белорусском направлении, будет проще достучаться до своих начальников, а лидерам оппозиции — до этих чиновников.
Я не знаю, есть ли в разработке новый санкционный пакет или миллионы долларов на гражданское общество, но если есть, то после встречи с Байденом дело пойдет однозначно быстрее.
Вообще, это не первая встреча президента США с оппонентами Лукашенко. Буш-младший принимал группу лидеров и активистов еще в 2007 году. Но тогда у Лукашенко не было такого кризиса внутренней и международной легитимности, как сейчас.
Стимулов давить на него у Вашингтона и Евросоюза больше, и эта перспектива «додавливания» в западных столицах не выглядит такой уж фантастической, как в нулевые.
Не надо питать излишних надежд на животворящие американские санкции (хотя они и могут быть дико болезненными) — Запад не решит белорусских проблем. Но любая эскалация давления на Минск вносит динамику в ситуацию и провоцирует Лукашенко на раскручивание этой эскалации со своей стороны.
Мое предчувствие подсказывает, что однажды именно так, неожиданным и неконтролируемым спуском по этой воронке взаимных конфронтационных шагов, и развяжется белорусский кризис.
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Политический обозреватель — о том, как развяжется кризис в Беларуси.
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