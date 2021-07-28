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В Минске в ДТП пострадал 4-летний ребенок

28.07.2021 22:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадал 4-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 18.20 водитель автомобиля Ford, двигаясь по 1-му пер.Кольцова со стороны ул.Кольцова в направлении ул.Гамарника, при перестроении не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадал пассажир маршрутного такси - ребенок 2017 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления...
 
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