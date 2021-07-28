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«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

28.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прием в честь тех, кто смог выложиться на 100. В Брестской области 28 июля поздравили выпускников, которые во время централизованного тестирования набрали максимальный балл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких в регионе оказалось 54, а четверо ребят смогли результат продублировать в двух предметах.

Сертификаты со 100-балльным результатом только на фото, ведь оригиналы уже давно в лучших университетах страны. Для выпускников самые напряженные дни позади, уже совсем скоро они получат заветные письма о зачислении.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Но прежде приятный момент – торжественный прием с руководством области, где молодые люди не только принимали заслуженную похвалу, но и задавали волнующие их вопросы.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Станислав Ротахин, выпускник ивацевичской школы № 3:
Я получил 100 по белорусскому языку и обществоведению. Эти предметы я изучал самостоятельно. Для меня это было сложно. Я самостоятельно составлял план подготовки, самостоятельно решал тесты. Да, в школе были факультативы, но все равно большая часть подготовки была самостоятельной.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Мария Беляшова, выпускница барановичской гимназии № 2:
Я набрала максимальный балл, то есть 100, по централизованному тестированию по английскому языку. Это определенно мой самый любимый предмет. Моя мама учитель английского, и она с детства прививала мне любовь. Дальше эту любовь поддержали самые лучшие в моей жизни учителя английского языка.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Из 54 выпускников-отличников почти две трети решили связать свое будущее с медициной. Также в числе приоритетов молодых людей экономика и IT-сфера.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Специальность врача сегодня в Брестской области почетна очень. Сегодня материально-техническая база на Брестчине является достойной для того, чтобы они в дальнейшем вернулись в свои регионы и продолжили здесь лечебную практику.

Есть ребята, которые выбрали IT. У нас в Бресте один из лучших технопарков и различных организаций, которые занимаются в этом направлении.

«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Общее фото – на память и для социальных сетей, а дальше в маршруте Брестская крепость и знаковые объекты города. После ребята отправились на дегустацию мороженого.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Прием в честь тех, кто смог выложиться на 100. В Брестской области 28 июля поздравили выпускников, которые во время централизованного тестирования...
 
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