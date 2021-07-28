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«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прием в честь тех, кто смог выложиться на 100. В Брестской области 28 июля поздравили выпускников, которые во время централизованного тестирования набрали максимальный балл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких в регионе оказалось 54, а четверо ребят смогли результат продублировать в двух предметах.
Сертификаты со 100-балльным результатом только на фото, ведь оригиналы уже давно в лучших университетах страны. Для выпускников самые напряженные дни позади, уже совсем скоро они получат заветные письма о зачислении.
Но прежде приятный момент – торжественный прием с руководством области, где молодые люди не только принимали заслуженную похвалу, но и задавали волнующие их вопросы.
Станислав Ротахин, выпускник ивацевичской школы № 3:
Мария Беляшова, выпускница барановичской гимназии № 2:
Из 54 выпускников-отличников почти две трети решили связать свое будущее с медициной. Также в числе приоритетов молодых людей экономика и IT-сфера.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Есть ребята, которые выбрали IT. У нас в Бресте один из лучших технопарков и различных организаций, которые занимаются в этом направлении.
Общее фото – на память и для социальных сетей, а дальше в маршруте Брестская крепость и знаковые объекты города. После ребята отправились на дегустацию мороженого.
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Новости Беларуси. Прием в честь тех, кто смог выложиться на 100. В Брестской области 28 июля поздравили выпускников, которые во время централизованного тестирования...
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