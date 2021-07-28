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От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа в полях кипит от первых лучей солнца. Аграриям дорога каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время от времени уборку хлеба прерывают лишь на короткие чествования.
В Малоритском районе 28 июля поздравляли экипаж Бойко. Семейный тандем на полях сельхозпредприятия «Доропеевичи» трудится уже четвертый сезон – в 2021 году первыми в Малоритском районе они собрали 1 000 тонн зерна.
Максим Бойко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Доропеевичи»:
На СПК «Доропеевичи» уже удалось убрать почти 80 % площадей, засеянных зерновыми. Хозяйство одно из самых небольших в регионе, но тем не менее входит в тройку лидеров региона по производству молока.
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Новости Беларуси. Работа в полях кипит от первых лучей солнца. Аграриям дорога каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время от времени уборку...
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