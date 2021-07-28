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От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник

28.07.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа в полях кипит от первых лучей солнца. Аграриям дорога каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время от времени уборку хлеба прерывают лишь на короткие чествования.

От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник

В Малоритском районе 28 июля поздравляли экипаж Бойко. Семейный тандем на полях сельхозпредприятия «Доропеевичи» трудится уже четвертый сезон – в 2021 году первыми в Малоритском районе они собрали 1 000 тонн зерна.

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От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник

Максим Бойко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Доропеевичи»:
Мы чувствуем ответственность нашего труда, от нашего труда много что зависит: это как и экономические показатели нашего предприятия, так и показатели на общем фоне.

От нашего труда много что зависит. В Малоритском районе поздравили семейный экипаж-тысячник

На СПК «Доропеевичи» уже удалось убрать почти 80 % площадей, засеянных зерновыми. Хозяйство одно из самых небольших в регионе, но тем не менее входит в тройку лидеров региона по производству молока.

 
 
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Новости Беларуси. Работа в полях кипит от первых лучей солнца. Аграриям дорога каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время от времени уборку...
 
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