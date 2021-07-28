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В Минске на улице Горецкого пострадал мотоциклист
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 10 мин женщина 1960 г.р., управляя автомобилем "Тойота", двигалась по ул.Горецкого со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Янковского и у дома номер 23 совершила столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом "Ямаха" под управлением мужчины 1998 г.р. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, который был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает всех к внимательности на дороге! Соблюдение ПДД является залогом к безопасности!-0-
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В результате ДТП пострадал мотоциклист, который был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.
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