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«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники

28.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минском заводе колесных тягачей открылся музей истории предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Под открытым небом разместили экземпляры уникальной техники.

«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники

Для минчан и гостей столицы представили 10 эксклюзивных экспонатов. Это как ретромашины, так и современная техника.

Большинство объектов – действующие. Уделили внимание и интерактиву. Есть мультимедийная доска и тач-панели, на которых можно узнать всю информацию об истории завода, начиная от создателей машин. Представлены также макеты двигателей и миниатюры популярных машин XX века, есть и макет производственного цикла, который можно посмотреть на диаграмме.

«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники

Николай Богданов, специалист музейно-выставочного комплекса «Волат»:
Очень богатая история у нашего предприятия. Начало его истоков – с 1954 года. У нас на сегодня разработано и выпущено более 340 изделий. Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее уникальной техники. Такой нигде не делается не только в Беларуси, России – во всем мире.

«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники

Посетить музей может любой желающий как индивидуально, так и организованными группами. Он находится прямо на территории предприятия.

 
 
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Новости Беларуси. На Минском заводе колесных тягачей открылся музей истории предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Под открытым небом...
 
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