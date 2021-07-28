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«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Минском заводе колесных тягачей открылся музей истории предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Под открытым небом разместили экземпляры уникальной техники.
Большинство объектов – действующие. Уделили внимание и интерактиву. Есть мультимедийная доска и тач-панели, на которых можно узнать всю информацию об истории завода, начиная от создателей машин. Представлены также макеты двигателей и миниатюры популярных машин XX века, есть и макет производственного цикла, который можно посмотреть на диаграмме.
Николай Богданов, специалист музейно-выставочного комплекса «Волат»:
Посетить музей может любой желающий как индивидуально, так и организованными группами. Он находится прямо на территории предприятия.
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«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники
Новости Беларуси. На Минском заводе колесных тягачей открылся музей истории предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Под открытым небом...
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