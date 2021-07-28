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Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят приняли около 900 заведений с дневным и круглосуточным пребыванием.
Среди них есть как спортивно-оздоровительные, так и лагеря труда и отдыха. Например, в Воложинском районе в деревне Богданово на базе учебного комплекса действует летний лагерь «Ромашка». В дневную смену здесь отдыхают 30 ребят. Для них организована насыщенная и интересная программа.
Мария Колышко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Янина Олешкевич, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка»:
Также на базе учебного заведения действует лагерь труда и отдыха «Семь ветров». Здесь старшеклассники могут не только весело провести время, но и заработать свои первые деньги. Ребята трудятся на школьном приусадебном участке и помогают аграриям. Всего 10 человек.
Елизавета Ермоленко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Ольга Яковлева, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Елена Вершкович, начальник лагеря труда и отдыха «Семь ветров»:
Кроме того, в Богданово начал свою работу лагерь «Радуга». Он будет круглосуточным. Здесь планируют принять 12 ребят. Всего же в Минской области действует более 80 лагерей такого типа.
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Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях
Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в...
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