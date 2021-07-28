ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

28.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят приняли около 900 заведений с дневным и круглосуточным пребыванием.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Среди них есть как спортивно-оздоровительные, так и лагеря труда и отдыха. Например, в Воложинском районе в деревне Богданово на базе учебного комплекса действует летний лагерь «Ромашка». В дневную смену здесь отдыхают 30 ребят. Для них организована насыщенная и интересная программа.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Мария Колышко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
В лагере очень интересно и круто. Тут можно и с друзьями познакомиться, и подружиться даже с кем-то, есть разные конкурсы.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Янина Олешкевич, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка»:
Программа наша разноплановая, универсальная. Сюда мы включили и спортивные мероприятия, и интеллектуальные игры, и экскурсии.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Также на базе учебного заведения действует лагерь труда и отдыха «Семь ветров». Здесь старшеклассники могут не только весело провести время, но и заработать свои первые деньги. Ребята трудятся на школьном приусадебном участке и помогают аграриям. Всего 10 человек.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Елизавета Ермоленко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
В нашем лагере очень все интересно, нам все нравится, вкусно кормят. Замечательные ребята, с которыми мы хорошо дружим, общаемся. Каждый день проводятся какие-то акции, конкурсы. В принципе, работа нетяжелая.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Ольга Яковлева, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
У нас много конкурсов всяких спортивных, караоке, например, нам очень сильно понравилось. Мы также посещали бассейн в Воложине, там покупались, было очень здорово. Нам каждый день весело.

Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Елена Вершкович, начальник лагеря труда и отдыха «Семь ветров»:
Мы заключили договор с ОАО «Богдановское». Ребята ходят на уборку территории. Можно сказать, что они прикоснулись к уборочной кампании – 2021, потому что своими руками они убирают территорию вокруг складов, готовят помещения, для того чтобы принять новый урожай.

Кроме того, в Богданово начал свою работу лагерь «Радуга». Он будет круглосуточным. Здесь планируют принять 12 ребят. Всего же в Минской области действует более 80 лагерей такого типа.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Жуковский: «Жалеем ли, что отпустили Скавыша? Это же не ребенок. Вы все понимаете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by