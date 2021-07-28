ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я поменял своё мировоззрение и раскаиваюсь». В Гомеле задержали создателя деструктивного чата в Telegram

28.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают снимать маски с протестующих, которые причастны к угрозам и оскорблениям в адрес милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Гомеле задержали создателя очередного деструктивного чата в Telegram.

«Я поменял своё мировоззрение и раскаиваюсь». В Гомеле задержали создателя деструктивного чата в Telegram

Мужчина призывал к массовым беспорядкам и насилию, в том числе по отношению к правоохранителям и представителям власти. В радикальном чате обсуждали также порчу и уничтожение имущества. Фигурант дела ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

«Я поменял своё мировоззрение и раскаиваюсь». В Гомеле задержали создателя деструктивного чата в Telegram

Создал деструктивный чатик между компанией своей, добавил туда некоторых личностей. Обсуждал характер и работу, действия сотрудников милиции, которые нам не понравились. Я призывал выходить, драться с сотрудниками милиции. На данный момент я не участвую, я поменял свое мировоззрение и раскаиваюсь.

«Я поменял своё мировоззрение и раскаиваюсь». В Гомеле задержали создателя деструктивного чата в Telegram

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают снимать маски с протестующих, которые причастны к угрозам и оскорблениям в адрес милиции, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупное хищение топлива выявлено в Зельвенском районе и в Столине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by