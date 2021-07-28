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Здание сдали в 2018-м, но не закончили бассейн и сауны. ФОК на Рафиева достроит новый инвестор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Рафиева достроит новый инвестор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У прежнего было в планах две очереди возведения. Предполагалось сделать административно-спортивный объект с пристройкой бассейна.
Здание сдали в 2018 году. Здесь расположились офисы, помещения бытового назначения и спортивные залы. А вот строительство бассейна с саунами было приостановлено. Причиной послужил финансовый вопрос. Договор с инвестором был расторгнут. Завершать работы будет другой застройщик. Инвестор желает сохранить первоначальное функциональное назначение комплекса.
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Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Рафиева достроит новый инвестор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У прежнего было...
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