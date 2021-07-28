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Уборочная всегда на особом контроле у Президента. Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями?

28.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страда всегда на особом контроле у Президента. На совещании во Дворце Независимости глава государства перед чиновниками, отвечающими за аграрный сектор, очертил конкретный круг задач: во-первых, оперативно и качественно провести уборочную кампанию; во-вторых, завершить ее необходимо в оптимальные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная всегда на особом контроле у Президента. Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями?

Тем более, подчеркнул Александр Лукашенко, для успешного сбора урожая государство сделало абсолютно все, что просили специалисты, в том числе выделены средства на технику и топливо. Осталось только организовать процесс, соблюдая технологии и не нарушая трудовую дисциплину.

Кроме этого, глава государства поручил контролирующим органам выехать в хозяйства и на местах проверить состояние техники, ее обеспеченность запасными частями, а также то, как организован оперативный ремонт сельхозмашин.

Уборочная всегда на особом контроле у Президента. Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями?

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Новости Беларуси. Страда всегда на особом контроле у Президента. На совещании во Дворце Независимости глава государства перед чиновниками, отвечающими за...
 
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